Путін поскаржився на українських президентів

Російський президент Володимир Путін вважає, що чимало поколінь українських політиків, які нібито обіцяли нормалізацію відносин з РФ, прийшовши до влади, цю обіцянку порушують.﻿ Про це він заявив під час Східного економічного форуму, повідомляє УНИАН.

У Путіна поцікавилися, чи запросить він українського главу Володимира Зеленського на наступний форум. На що той відповів:

"Це залежить не від Росії, це залежить від українського народу – вони повинні визначати рівень, якість результатів роботи тих людей, за яких голосували".

Він додав, що якщо Зеленський буде обраний і "реальну свою політику вибудує на нормалізацію відносин з Росією, то, звісно, так" .

Та на практиці в Україні, вважає Путін, все відбувається навпаки.

"Чимало поколінь українських керівників приходять до влади з гаслами відновлення відносин з Росією, вирішення питань, які накопичилися за попередні роки. А потім безпардонним чином обдурюють своїх виборців й відкручують реальну політику у зовсім іншому напрямку" , – відповів Путін.

Російський президент у цьому контексті традиційно згадав про "крайніх націоналістів", амбіції яких нібито через страх намагаються задовольнити президенти.