Як захистити смартфон дитини від iнтернет-загроз

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення - компанії ESET на честь початку нового шкільного сезону розповіли, як батькам убезпечити смартфони своїх дітей від різних інтернет-загроз, повідомляє УНИАН.

"В інтернеті юні користувачі можуть наштовхнутися на різні онлайн-загрози - від кібербулінгу до витончених шахрайських схем. У зв'язку з цим фахівці ESET підготували кілька корисних порад, які допоможуть батькам забезпечити захист смартфона дитини від кіберзагроз", повідомили на сайті ESET.

Надійні паролі

В першу чергу, згідно з повідомленням, варто подбати про використання безпечних паролів для захисту даних дітей, які зберігаються в різних додатках. Ключові фрази повинні бути складними й унікальними.

"Щоб зацікавити дитину створювати паролі відповідно до правил кібербезпеки, запропонуйте поєднати кілька речей, які їм подобаються, наприклад, улюблену книгу та їжу – "HarryPotterAnd5DinoNuggies!"" , - радять у компанії.

Оскільки кількість облікових даних для різних програм постійно збільшується, фахівці радять подумати про використання менеджера паролів. Це полегшить запам'ятовування великої кількості складних комбінацій дітям, зокрема, їм не доведеться щоразу вручну вводити паролі для доступу до додатків або сайтів.

Блокування екрану пристрою

Досить очевидною порадою є блокування телефону, але навіть більшість дорослих цього не роблять. Подібно до паролів, блокування екрану допомагає запобігти несанкціонованому доступу випадкових людей до пристроїв. Саме тому першим кроком для безпеки смартфона дитини після його отримання повинна бути установка блокування екрану. В іншому випадку на пристрої без захисту будь-яка стороння людина зможе легко переглядати особисті повідомлення і поширювати контент в школі з метою кібербулінгу.

Існує кілька варіантів блокування - від паролів і шаблонних кодів до біометричних ключів. Оптимальним рішенням є поєднання двох різних факторів аутентифікації, таких як біометричний ключ і пароль.

Програма для безпеки смартфона дитини

Наступним кроком, за даними ESET, є захист смартфонів дітей за допомогою надійного рішення з безпеки. Така програма допоможе захистити юних користувачів від підозрілих посилань, які перенаправляють на небезпечний сайт для зараження пристрою шкідливою програмою або виманювання облікових даних.

Функція "Знайти пристрій"

Діти більш недбало ставляться до своїх речей, в тому числі й мобільних пристроїв, ніж дорослі. Вони можуть легко втратити смартфони або через неуважність стати жертвою злодіїв. Для запобігання подібних випадків фахівці рекомендують встановити та включити функцію "Знайти пристрій". Варто відзначити, що смартфони Android і iOS мають власні рішення, а також деякі виробники пристроїв пропонують свої програми.

Батьківський контроль

Ставлення до батьківського контролю досить різне - деякі батьки не бачать реальної небезпеки в інтернет-загрозах, інші навпаки занадто обмежують будь-який онлайн-дозвілля дітей. Балансом між цими двома варіантами може стати управління часом, яке дитина проводить за екраном смартфона.

Саме батьківський контроль може бути зручним інструментом, який дає дітям достатньо свободи у використанні своїх смартфонів, дозволяючи батькам встановлювати певні обмеження. Така програма дає можливість налаштовувати ліміти часу для додатків або блокувати їх повністю, фільтруючи потенційно небезпечний і неприйнятний за віком контент.

Навчання основним правилам кібербезпеки

Використання різних інструментів і функцій для безпеки смартфона дитини є базовою складовою на шляху до повного захисту від онлайн-загроз.

"Якщо ви хочете сформувати у юного користувача правильні звички з кібербезпеки, необхідно обговорити всі попередні етапи захисту і пояснити їхню важливість. Крім того, варто звернути увагу на потенційні небезпеки в інтернеті, у тому числі, і в соціальних мережах. Таким чином, ви можете мінімізувати ризики того, що ваші діти стануть жертвами подібних загроз" , - підсумували в ESET.

Як повідомлялось, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їхнього подальшого блокування.

Компанія ESET - провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині й на сьогодні представлена більш ніж у 180 країнах світу.