В Україні очікуються перші заморозки: дата
В Україні попередили про перші заморозки. Вони прийдуть в регіони 6 вересня, повідомляє РБК-Украина.
Найближчими днями температура в більшості областей вночі буде +2+7 тепла.
Синоптики попередили, що 6 вересня на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3, вдень +12+18 тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі +7+12, вдень +16+21.
Зазначимо, погода в Україні на вихідних буде прохолодна. Спочатку країну перетне холодний атмосферний фронт, а потім його вижене антициклон - очікуються короткочасні дощі та похолодання.
Автор: Анастасія Рокитна