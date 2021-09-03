Терміни візиту Байдена в Україну поки не визначені - Зеленський

Терміни прибуття в Україну з візитом у відповідь глави Білого дому Джо Байдена поки не визначені. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час своєї поїздки в Каліфорнію, повідомляє Новое время.

"Запросили. Коли зможе (приїде - ред.). Людина зайнята", - пояснив глава держави.

При цьому він зазначив, що Байден під час їхніх переговорів у Вашингтоні заявив про свою беззастережну підтримку України.

"США підтримують Україну в енергетичному напрямку, в напрямку майбутнього членства в НАТО. Найголовніше - підтримують наш суверенітет, територіальну цілісність. Я вважаю, що у нас величезна кількість економічних, може бути, проривів далі, але все залежить від деталей", - додав Зеленський.