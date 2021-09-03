Скандальна ДТП з Трухіним: ДБР отримало матеріали справи

Державне бюро розслідувань (ДБР) у середу, 2 вересня, отримало від Національної поліції України матеріали кримінального провадження за фактом ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу"), яке сталося в Києві 23 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі у Бюро вже здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Слідчі вивчають докази та матеріали, які вже були зібрані Нацполіцією. Планується проведення низки експертиз та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення", - повідомляє пресслужба ДБР.

Бюро закликає всіх свідків ДТП надати слідчим наявну у них інформацію.

"Державне бюро розслідувань запевняє, що у цій справі буде забезпечено ефективне, повне та об’єктивне розслідування, результати якого обов’язково будуть оприлюднені у встановлений законом спосіб", - наголошують у ДБР.

Як повідомлялося, ДТП за участю Трухіна сталося на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро осіб, зокрема двоє дітей. Низка ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував Трухін, однак згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.