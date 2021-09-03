Renault представила нову модель бренду Dacia
Французька компанія Renault представила нову модель бренду Dacia – універсал Jogger. Новинка замінить в гамі Logan MCV та буде доступна як з п'яти, так і з 7-місним салоном, повідомляє Обозреватель.
Про це пише пресслужба виробника. Компанія Dacia продовжує планове оновлення сімейства Logan. Після дебюту нової генерації седана Logan, а також хетчбеків Sandero та Sandero Stepway, прийшов час для сімейного універсала, який отримав нове ім'я Jogger.
Автомобіль виконаний в стилістиці родинних моделей. Представлена на фотографіях версія Extreme відрізняється від звичайного універсала "позашляховими" елементами. У комплектації "екстремала" увійшли нові бампери з захисними вставками, рейлінги на даху, пластикові накладки на дверях і захисний обвіс по периметру кузова. Також ця версія відрізняється іншим оздобленням салону з контрастною мідної прострочкою.
Довжина новинки – 4,55 м, а колісна база – найбільша в класі – 2,9 м. Завдяки цьому автомобіль має просторий салон та місткий багажник. Залежно від положення задніх сидінь його обсяг може варіюватися 160 до 1819 літрів.
Спочатку для Dacia Jogger отримає два мотори на вибір – новий 1-літровий бензиновий двигун TCe 110, а також його версію ECO-G 100 з ГБО. Обидва варіанти оснащені стартер-генератором для зниження витрати палива та відповідають нормам 6D Full. У 2023 до них додасться гібридна версія з 1,6 літровим бензиновим ДВС та двома електромоторами.
Замовлення на Dacia Jogger почнуть приймати в листопаді, а у дилерів новинка з'явиться в лютому майбутнього року.