Французька компанія Renault представила нову модель бренду Dacia – універсал Jogger. Новинка замінить в гамі Logan MCV та буде доступна як з п'яти, так і з 7-місним салоном, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Компанія Dacia продовжує планове оновлення сімейства Logan. Після дебюту нової генерації седана Logan, а також хетчбеків Sandero та Sandero Stepway, прийшов час для сімейного універсала, який отримав нове ім'я Jogger.

Довжина новинки – 4,55 м, а колісна база – найбільша в класі – 2,9 м. Джерело: Dacia

Автомобіль виконаний в стилістиці родинних моделей. Представлена на фотографіях версія Extreme відрізняється від звичайного універсала "позашляховими" елементами. У комплектації "екстремала" увійшли нові бампери з захисними вставками, рейлінги на даху, пластикові накладки на дверях і захисний обвіс по периметру кузова. Також ця версія відрізняється іншим оздобленням салону з контрастною мідної прострочкою.

Версія Extreme відрізняється іншим оздобленням салону з контрастною мідної прострочкою. Джерело: Dacia

Довжина новинки – 4,55 м, а колісна база – найбільша в класі – 2,9 м. Завдяки цьому автомобіль має просторий салон та місткий багажник. Залежно від положення задніх сидінь його обсяг може варіюватися 160 до 1819 літрів.

Автомобіль має просторий салон та місткий багажник. Джерело: Dacia

Спочатку для Dacia Jogger отримає два мотори на вибір – новий 1-літровий бензиновий двигун TCe 110, а також його версію ECO-G 100 з ГБО. Обидва варіанти оснащені стартер-генератором для зниження витрати палива та відповідають нормам 6D Full. У 2023 до них додасться гібридна версія з 1,6 літровим бензиновим ДВС та двома електромоторами.

Замовлення на Dacia Jogger почнуть приймати в листопаді, а у дилерів новинка з'явиться в лютому майбутнього року. Джерело: Dacia

Замовлення на Dacia Jogger почнуть приймати в листопаді, а у дилерів новинка з'явиться в лютому майбутнього року.