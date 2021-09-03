Renault представила нову модель бренду Dacia

Renault представила нову модель бренду Dacia

Французька компанія Renault представила нову модель бренду Dacia – універсал Jogger. Новинка замінить в гамі Logan MCV та буде доступна як з п'яти, так і з 7-місним салоном, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Компанія Dacia продовжує планове оновлення сімейства Logan. Після дебюту нової генерації седана Logan, а також хетчбеків Sandero та Sandero Stepway, прийшов час для сімейного універсала, який отримав нове ім'я Jogger.

Довжина новинки – 4,55 м, а колісна база – найбільша в класі – 2,9 м
Довжина новинки – 4,55 м, а колісна база – найбільша в класі – 2,9 м. Джерело: Dacia

Автомобіль виконаний в стилістиці родинних моделей. Представлена на фотографіях версія Extreme відрізняється від звичайного універсала "позашляховими" елементами. У комплектації "екстремала" увійшли нові бампери з захисними вставками, рейлінги на даху, пластикові накладки на дверях і захисний обвіс по периметру кузова. Також ця версія відрізняється іншим оздобленням салону з контрастною мідної прострочкою.

Версія Extreme відрізняється іншим оздобленням салону з контрастною мідної прострочкою
Версія Extreme відрізняється іншим оздобленням салону з контрастною мідної прострочкою. Джерело: Dacia

Довжина новинки – 4,55 м, а колісна база – найбільша в класі – 2,9 м. Завдяки цьому автомобіль має просторий салон та місткий багажник. Залежно від положення задніх сидінь його обсяг може варіюватися 160 до 1819 літрів.

Автомобіль має просторий салон та місткий багажник
Автомобіль має просторий салон та місткий багажник. Джерело: Dacia

Спочатку для Dacia Jogger отримає два мотори на вибір – новий 1-літровий бензиновий двигун TCe 110, а також його версію ECO-G 100 з ГБО. Обидва варіанти оснащені стартер-генератором для зниження витрати палива та відповідають нормам 6D Full. У 2023 до них додасться гібридна версія з 1,6 літровим бензиновим ДВС та двома електромоторами.

Замовлення на Dacia Jogger почнуть приймати в листопаді, а у дилерів новинка з'явиться в лютому майбутнього року
Замовлення на Dacia Jogger почнуть приймати в листопаді, а у дилерів новинка з'явиться в лютому майбутнього року. Джерело: Dacia

Замовлення на Dacia Jogger почнуть приймати в листопаді, а у дилерів новинка з'явиться в лютому майбутнього року.

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