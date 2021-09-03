В Одесі нардеп від СН взяв участь у масовій бійці

Народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук втрутився в бійку в ході протесту через забудову території в Одесі.

Про це він написав у Instagram.

Вчора, в День міста Одеси, нардеп взяв участь у двох ситуаціях з незаконним будівництвом.

"Об 11 годині було зупинено будівництво в Старобазарному сквері (жителі вступили в переговори з забудовником). У 15-30 була зупинена незаконна забудова на Глушко 17" , - зазначив політик.

Втручання в конфлікт Дмитрук назвав вимушеним кроком

"Вимушений крок, оскільки за парканом знаходилися люди, які прийшли з нами і там почалася бійка .... І я не міг просто стояти на місці знаючи, що за парканом можуть побити людей, які відстоюють свої права" , - стверджує нардеп.