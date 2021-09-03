Керамічна плитка 2022: нові колекції

Сучасна керамічна плитка 2022 дуже міцна, стійка до зовнішніх впливів, стирання. Вона не гнеться, що не піддається деформації, не рвуться навіть при впливі значних навантажень, повідомляє Дом мечты.

Керамічна плитка - один з найпопулярніших облицювальних матеріалів. Рівень жорсткості і зносостійкості залежить від товщини виробу.

Керамічна плитка 2022 - гігієнічний облицювальний матеріал. Мікроорганізми не можуть довгий час жити на її поверхні. Завдяки всім цим особливостям і декоративним якостям, цей облицювальний матеріал користується широким попитом. Він незамінний для обробки поверхонь вітальні, кухні, ванни, туалету, передпокої.

Нові колекції керамічної плитки 2022 легко піддаються чищенню. Вона гігієнічна, водостійка, тому незамінна для приміщень, де бувають температурні перепади.

Єдиний недолік такого облицювання - вона не дуже добре проводить теплову енергію. Це означає, що при відповідних умовах вона буде охолоджуватися. Щоб не відчувати дискомфорт, стоячи на підлозі з плитки, рекомендується обладнати систему «Тепла підлога».