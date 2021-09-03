Зеленський запропонував США побудувати в Україні дата-центри ІТ-гігантів

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США презентував низку проектів, зокрема - проект будівництва на українській території дата-центрів провідних американських ІТ-гігантів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідна інформація міститься в презентованому Зеленським у США списку проектів, текст якого оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

У межах проекту передбачено будівництво в Україні гіпермасштабованих дата-центрів із хмарними сервісами від корпорацій Amazon (AWS), Microsoft (Azure) та Alphabet (Google Cloud).

З боку США в проекті передбачається фінансова та експертна підтримка ідеї будівництва хмарної інфраструктури. Витрати на будівництво одного такого об'єкта очікуються в розмірі від $20 млн до $2 млрд.

Зазначається, що уряд України готовий уже зараз сприяти будівництву хмарної інфраструктури на території країни.

Джерело в уряді підтвердило, що цей список був підготовлений напередодні візиту. Однак, за його словами, вже безпосередньо в США до нього могли бути внесені деякі зміни.