Експорт українського зерна перевищив 9 млн тонн

Україна з початку 2021/2022 маркетингового року (МГ, липень-червень) і станом на 3 вересня експортувала 9,14 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 1,1 млн тонн більше, ніж роком раніше, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики і продовольства.

Уже експортовано 4,9 млн тонн пшениці, 1,27 млн тонн кукурудзи, 2,8 млн тонн ячменю, 25 тис. тонн борошна.

У 2020/2021МГ експорт пшениці склав 16,64 млн тонн, кукурудзи - 23,08 млн тонн, ячменю - 4,23 млн тонн, борошна - 0,13 млн т.

За даними Мінагрополітики, Україна в 2019/2020 МР експортувала 56,72 млн тонн зернових і зернобобових культур.