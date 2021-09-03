У Запоріжжі стартує великий турнір з джиу-джитсу

У запорізькому Палаці Спорту "Юність" пройдуть масштабні змагання TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP, в рамках яких боротимуться понад тисяча представників бразильського джиу-джитсу, повідомляє Обозреватель.

Крім українських спортсменів вже зареєструвалися компетітори з Великобританії, Ізраїлю, Азербайджану, Білорусі та Молдови. Призовий фонд чемпіонату України складатиме 110 000 грн.

Чемпіонат пройде в два етапи - в перший день змагань боротимуться дитячі категорії і підлітки, від чотирьох до 17 років. У другий день на глядачів чекають сутички дорослих категорій і досвідчених майстрів джиу-джитсу, серед яких імениті коричневі і чорні пояси. Завершальним етапом TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP стануть видовищні сутички в дорослій абсолютці.

Відзначимо, що вперше в Україні на TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP відбудуться поєдинки за правилам джиу-джитсу і в дитячій абсолютній категорії. Компетітори боротимуться у відкритому ваговому дивізіоні за грошові призи.

Відкриття першого дня турніру відбудеться 4 вересня, о 10:00, за адресою: м Запоріжжя, вул. Перемоги 66, Палац Спорту "Юність". Вхід безкоштовний.