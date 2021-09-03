Модні жіночі пуховики: сезон осінь-зима 2021-2022

Гуру моди представили в майбутньому сезоні жіночі пуховики, які дозволяють виглядати елегантно і вишукано навіть в холодну погоду. На модних подіумах мелькали як приталені силуети, що нагадують сукні, так і пуховики в стилі оверсайз, доповнені об'ємними рукавами та незвичайною обробкою, повідомляє Tossy.

Модні оверсайз-варіанти ідеально вписуються в кеужал-образи і луки стріт-стайл. Такий верхній одяг лаконічно і гармонійно комбінується зі стильними та практичними елементами жіночого гардероба. Стильні стьобані пуховики, красиві моделі з декором, з хутряною обробкою, асиметричний крій, пуховик-кокон і пуховик-ковдра дозволять створити гармонійний осінньо-зимовий аутфіт.

Що до кольорової гами можна відзначити, що в моді будуть як пуховики пастельних відтінків, так і яскравих насичених кольорів. Консервативним дівчатам стилісти рекомендують звернути увагу на пуховики в білому, бежевому, пудрово -рожевому, персиковому відтінках. Любителькам яскравих образів більше підійдуть стильні золотисті та сріблясті пуховики.

Віддаючи перевагу більш глибоким відтінкам, варто доглянути собі пуховик в коричневому, синьому, бордовому, фіолетовому і чорному кольорах.

Що стосується довжини пуховика-сукні, то дизайнери пропонують варіанти вище коліна й моделі довжиною до щиколотки. Елегантності та жіночності пуховикам-сукням надають хутряна обробка і пояс, які використовуються в якості декору.