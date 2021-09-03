Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма"
Президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма", повідомляє Букви.
Зокрема, книгу під час зустрічі Зеленського з представниками Українського кокусу в Конгресі США йому вручила членкиня Демократичної партії Марсі Каптур, яка представляє 9-й округ штату Огайо в Палаті представників США.
Зазначимо, що книга "Легка черепно-мозкова травма" – це посібник з лікування контузій. Він є перекладом американського підручника "Легка черепно-мозкова травма. Реабілітаційний інструментарій". Книгу видали коштом Американсько-української медичної фундації.