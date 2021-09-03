Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма"

Президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма", повідомляє Букви.

Зокрема, книгу під час зустрічі Зеленського з представниками Українського кокусу в Конгресі США йому вручила членкиня Демократичної партії Марсі Каптур, яка представляє 9-й округ штату Огайо в Палаті представників США.

Демократка Марсі Каптур презентувала Володимиру Олександровичу посібник "Легка черепно-мозкова травма".



У військово-медичному посібнику американьскі лікарі діляться досвідом у лікуванні черепно-мозкової травми.



Книжку присвячено військовим, які захищають життя українців. pic.twitter.com/lQrSnSCUUY — Букви (@Bykvu) September 3, 2021

Зазначимо, що книга "Легка черепно-мозкова травма" – це посібник з лікування контузій. Він є перекладом американського підручника "Легка черепно-мозкова травма. Реабілітаційний інструментарій". Книгу видали коштом Американсько-української медичної фундації.