Два популярних курорти змінили правила в'їзду для українців

Популярні курорти Албанія і Північна Македонія змінюють правила в'їзду в країни для іноземних туристів, в тому числі й українців. Відпочиваючим доведеться надати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або довідку про перенесене захворювання за останні пів року, повідомляє РБК-Україна.

Таке нововведення в Албанії почне діяти з 6 вересня. Детальніше про те, що потрібно для того, щоб потрапити в Північну Македонію та Албанію - в матеріалі.

Як українцям потрапити в Албанію

Паспорт про повну вакцинацію від коронавірусної інфекції (останнє щеплення повинно бути зроблено не пізніше ніж за 2 тижні до планованої дати в'їзду).

Або негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.

Або негативний тест на антиген COVID-19, зроблений не пізніше 48 годин до в'їзду.

Або довідка про перенесене захворювання COVID-19 за останні шість місяців.

Крім того, в Албанії з 1 вересня ввели комендантську годину з 23:00 до 6:00. Використання захисних масок на відкритому повітрі скасовано, але в закритих приміщеннях, громадському транспорті залишається обов'язковим.

Як українцям потрапити в Північну Македонію

Тепер у туристів на кордоні будуть вимагати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний тест. До слова, сертифікат вакцинації від COVID-19 повинен містити інформацію про наявність як мінімум двох доз вакцини.

Також при перетині кордону можна надати:

Негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.

Довідку про перенесене захворювання не пізніше ніж за 45 днів з дня одужання.

Негативний результат експрес-тесту на антиген, отриманий за 48 годин до в'їзду.

Варто відзначити, що ці правила не поширюються на неповнолітніх.