СБУ викрила корупційну схему розмитнення авто

Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему із розмитнення автомобілів на Рівненщині. Було викрито посадовців митних постів «Рівне» та «Дубно» Поліської митниці, які у змові з “підприємцями” завдали державі збитки на 15 млн грн.

Про це повідомляє﻿ прес-служба СБУ.

"За даними слідства, схема була доволі простою. Представники комерційних структур подавали до митних органів документи, що містили недостовірні відомості про дати виробництва та першої реєстрації автомобілів. Це дозволяло зловмисникам зменшувати коефіцієнт акцизного збору в 40 і більше разів, а відповідно і суттєво занижувати ПДВ", - вказано у повідомленні.

Таким чином збитки бюджету при розмитненні лише одного вантажного автомобіля становили від 50 до 700 тисяч гривень. Усе це – через зловживання службовим становищем з боку митників: вони не в повному обсязі перевіряли достовірність поданих документів.

Упродовж 2018-2020 років за цією схемою посадовці здійснили митне оформлення понад 300 вантажних автомобілів. За попередніми даними, така протиправна діяльність митників завдала державі збитків на понад 15 мільйонів гривень.

Під час проведення обшуків у службових приміщеннях Поліської митниці правоохоронці виявили та вилучили оргтехніку та документацію із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Встановлюється причетність інших посадовців митних постів та представників митно-брокерських структур до корупційної діяльності.