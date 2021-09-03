Україна - Франція: де дивитися матч кваліфікації до ЧС-2022

Збірна України вдома зіграє матч 5-го туру кваліфікації ЧС-2022 проти французької команди. 4 вересня гра відбудеться на "Олімпійському" в столиці України, повідомляє УНИАН.

Україна - Франція: де дивитися матч

У прямому ефірі це протистояння можна буде подивитися на телеканалі ТРК "Україна". Також транслювати гру буде телеканал "Футбол 1".

Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Україна - Франція: перед матчем