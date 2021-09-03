Святкування Рош ха-Шана: в Україні прибуло понад 20 тис. хасидів

На святкування єврейського Нового року в Україну вже прибуло понад 20 тис. паломників-хасидів.

Як повідомили джерела Андрія Павловського в Держприкордонслужбі, процес в'їзду ускладнювався тим, що багато туристів мають кнопкові телефони, а для перетину кордону потрібен смартфон з працюючим додатком "Дія". Тому багатьох розвертали і відправляли назад додому.

У Міністерстві охорони здоров'я України додали﻿, що місцева влада Умані забезпечила цьогоріч можливість святкування Рош-га-Шана.

"Центр громадського здоров’я МОЗ України вже доставив майже 20 тис. антисептиків і 190 тис. медичних масок для хасидських паломників в Умань. Окрім безпекових та протиепідемічних заходів, місто також активно проводить вакцинацію, аби сформувати безпечне середовище. Усього в місті охоплено понад 30 % населення хоча б одним щепленням від COVID-19" , - повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Єврейський Новий рік відзначається 6-8 вересня. У ці дні віруючі прагнуть потрапити до могили Рабі Нахмана в місті Умань.