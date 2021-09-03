Міозит: все про захворювання та рекомендації лікаря

Міозит - загальна назва захворювань, що характеризуються як запальне ураження скелетної мускулатури різного походження, різної симптоматики і перебігу захворювання. Для миозита характерні локальні болі в області поразки, інтенсивність яких збільшується з часом, повідомляє Євген Плінський.

Міозит - так називається ураження м'язів, токсичне або в результаті травми, запалення. Супроводжується болем і слабкістю, може призводити до атрофії. Найчастіше це запалення скелетних м'язів - спини, грудної клітки, шиї.

Ця хвороба нерідко виявляється наслідком інфекцій - ревматизму, грипу та ангіни, хронічного тонзиліту. Можуть спровокувати міозит і паразити: трихінели, ехінококи, цистицерки. Також вона небезпечна ускладненнями: подагра і цукровий діабет, порушення обміну речовин. Крім вищезазначених травм і перенапруги м'язів, спровокувати міозит можуть сильні судоми (при плаванні). А ще ця хвороба є професійною, тобто зустрічається у людей, які довго працюють в незручній позі (або з напругою одних і тих же м'язів) - скрипалів, друкарок, піаністів, водіїв.

Що потрібно робити коли продуло шию і чому такі сильні болі в м'язах? У чому відмінність між миозитом і невралгією? Чому таблетки і знеболюючи не завжди ефективні при болях в спині, і чому це може тільки погіршити стан? Що таке ударно-хвильова терапія і чому це вважається найбільш ефективним способом лікування міозиту? Відповіді дивіться далі у відео.