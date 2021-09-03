Ціни на скраплений газ в вересні продовжать рости

З вересня 2021 року на оптовому сегменті ринку скрапленого газу очікується підвищення ціни – це зумовлено, зокрема, зростанням попиту та логістичними перебоями, повідомляє Экономическая правда.

Про це розповіли аналітики "Української енергетичної біржі".

Основними факторами зростання цін стало подорожчання на імпортні закупівлі. Зокрема, на морські партії зрідженого газу алжирської компанії Sonatrach, яка на вересень підвищила вартість пропану на 3,2% та бутану – на 3,1% проти цін серпня до близько 20 дол./т.

Основною причиною волатильних цін є поєднання низки факторів. Так, поставки проходили з перебоями через затримки поставок з виробництва. Крім того відбувся перерозподіл обмежених обсягів ресурсу на тлі зростання попиту, що теж вплинуло на цінову ситуацію.

Також до вищих котирувань на цей період призведуть планові зупинки на ремонт заплановані у ряду російських виробників у вересні.

Погіршити ситуацію може зростання цін на нафту. Котирування сорту Brent наблизяться до 75 доларів за барель, що спричинить підвищення вартості сировини для виробництва зрідженого газу.

Динаміка ринку свідчить про збереження високого попиту на зріджений газ в поточному місяці, кажуть аналітики. Зокрема, за місяць вартість зріджених вуглеводневих газів на УЕБ зросла на 10%, до 28,94 тис. грн за тонну. Середньозважені ціни коливалися від 21,3 тис. грн/т до 29,5 тис. грн/т.

Від початку року ціни зросли на 58%. В УЕБ зауважують, що існує чимала ймовірність побачити дедалі вищі ціни на спотовому ринку незабаром.

У найближчі тижні, пояснюють аналітики, кон'юнктура буде несприятливою з огляду на ціни на вуглеводневу сировину та в роздрібному сегменті ринку.