Оцінено час відновлення після струсу мозку

Відновлення після струсу мозку має займати до 28 днів. До такого висновку прийшли дослідники з США, повідомляє Лента.Ру.

Вчені оцінили дані про здоров'я 34,7 тисячі учасників студентського спорту в США. У більш ніж 1,7 тисячі з них стався струс мозку. Найчастіше струсу отримували гравці в американський футбол, футбол і баскетбол. Серед жінок струсу мозку були найбільш поширені в футболі, волейболі та баскетболі. Дані були опубліковані в журналі Sports Medicine.

Попри те, що медіанний час відновлення співвідносилося з раніше встановленого нормативу в 14 днів, більшість атлетів були досить готові знову брати участь в змаганнях лише через місяць після травми. Швидше відновлювалися чоловіки й люди, які брали медикаменти при синдромі дефіциту уваги та гіперактивності, повільніше - спортсмени з історією попередніх струсів мозку. Однак різниця в цих випадках становила не більше двох днів, підкреслюють дослідники.