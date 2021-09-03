Путін заявив, що за порядок у світі повинна відповідати ООН

За порядком у світі повинні стежити ООН і її Рада безпеки, вважає президент Росії Володимир Путін. Таку думку він висловив на засіданні Східного економічного форуму в п'ятницю, 3 вересня, повідомляє Кореспондент.

Відповідаючи на питання, хто буде виконувати функцію "всесвітнього поліцейського" на тлі кризи після відходу США з Афганістану, він сказав:

"За порядок в світі повинна відповідати Організація Об'єднаних Націй та її Рада Безпеки, в тому числі в особі п'яти постійних членів".