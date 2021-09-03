Податківці накрили газове сховище "БРСМ" у Харкові

Співробітники ГУ ДФС у Харківській області викрили компанію, яка здійснювала незаконні постачання скрапленого газу з Російської Федерації з метою подальшого його продажу в мережі АЗС без сплати податків і зборів, повідомляє Enkorr.

«Посадові особи компанії, не маючи ніяких дозвільних документів, організували схему постачань контрафактного скрапленого газу з Росії нібито для побутових потреб населення, потім переробляли автогаз на НПЗ і в подальшому реалізовували через АЗС на території Харківської області без сплати належних акцизних платежів», – повідомляє прес-служба податківців.

За інформацією джерел enkorr, силовики проводили слідчі дії на ГНС «Вовчанськ» (с. Гатище Вовчанського району), яка належить ТОВ «Катма Груп» (входить в орбіту групи «БРСМ»).

«За результатами проведених заходів припинено незаконну діяльність з виготовлення, зберігання і реалізації автогазу, який не відповідає вимогам ДСТУ», – йдеться в повідомленні.

Загалом було проведено 13 обшуків, у ході яких вилучено 3,3 млн л СВГ на суму близько 58 млн грн. Організаторам схеми загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як відомо, Вовчанська ГНС розпочала роботу в січні-2021. Ємнісний парк ГНС складає близько 4 000 т. За даними Консалтингової групи «А-95», у січні-липні 2021 року на станцію «Вовчанськ» надійшло близько 25 тис. т СВГ.

Нагадаємо, днями співробітники податкової міліції ДФС провели низку санкціонованих обшуків на автозаправних станціях «БРСМ» у Києві в зв'язку з продажем неякісного пального, яке зберігається на нафтобазі компанії в с. Переяславське.