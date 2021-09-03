У Мінцифри розповіли про обіг криптовалюти в Україні

Обіг криптовалюти в Україні становить 1 млрд грн на добу, заявив радник віце-прем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації Максим Дем'янюк, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Якщо ми говоримо про ринок віртуальних активів (...), це один з найбільш цікавих і перспективних ринків в світі (...) Якщо ми говоримо про те, де знаходиться Україна (на жаль, це неофіційна інформація, вона з'явиться тільки після того, як з'явиться регулювання), то це близько 1 млрд грн на день", - сказав він в ході Ukrainian Financial Forum в п'ятницю.

За його словами, криптовалюта без урахування держоблігацій в 50 разів перевищують вклади в українські гривневі акції та цінні папери без урахування ОВДП.