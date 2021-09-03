День Луганська: в "ЛНР" скасовано всі карантинні обмеження

"ЛНР" призупинила дію антикоронавірусних обмежень у День міста Луганська, який відзначають цьогоріч 11 вересня, повідомляє Дiлова Столиця.

Відповідний «указ» підписав ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Документ на один день скасовує «режим підвищеної готовності».

Так званий режим підвищеної готовності було запроваджено в березні 2020 року для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, цей режим передбачає заборону масових заходів, встановлює режим роботи підприємств, установ тощо.

Карантинні обмеження скасовуються на тлі зростання захворюваності. Наприкінці серпня в «ЛНР» заявили про збільшення кількості заражених коронавірусом, які потребують госпіталізації.

День міста в Луганську відзначають у другу суботу вересня.