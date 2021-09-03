BMW представила амбітний план на 10 років

BMW представила амбітний план по зниженню викидів вуглекислого газу, а також оголосила, що протягом десяти років випустить десять мільйонів електромобілів, повідомляє Autoconsulting.

Пріоритетними напрямками для концерну стануть скорочення емісії CO₂ на всьому життєвому циклі автомобіля; перехід до циркулярної економіці; використання більшої кількості вторсировини і інноваційних, дружніх екології матеріалів.

Частиною стратегії стане прем'єра концепту BMW i Vision Circular, повністю придатного до переробки і на 100 відсотків складається з вторсировини.

Сфера інтересів BMW Group в питаннях зниження викидів парникових газів виходить далеко за межі «зеленої» енергетики. В першу чергу компанія приділить увагу проблемам утилізації - на неї припадає до 70 відсотків вуглецевого сліду; викидів на всьому життєвому циклі автомобіля - в тому числі на етапах видобутку копалин і виробництва; а також вторсировини, біокомпозіти і іншим інноваційним матеріалами.

Цілі, зрозуміло, амбітні: знизити викиди CO₂ вдвічі в розрахунку на кілометр пробігу та на 40 відсотків за весь життєвий цикл автомобіля вже до 2030 року, плюс стати вуглецево-нейтральним виробником до 2050-го і якомога швидше довести частку вторинної сировини до 50 відсотків. У BMW підрахували, що різниця в обсягах викидів парникових газів при використанні звичайного або переробленого алюмінію досягає 4-6 разів, сталі - 2-5.

Цьому плану відповідає і концепція Secondary First - тобто там, де це можливо, BMW в першу чергу буде застосовувати вторсировина, в тому числі перероблений пластик. Також компанія розглядає перспективи використання принципово нових матеріалів. Наприклад, спільно з мексиканським стартапом Adriano di Marti німці вдосконалюють штучну шкіру Deserttex, створену на основі біополіуретаной матриці з армирующий речовиною з подрібнених волокон кактуса.

Апофеозом економіки замкнутого циклу стане випуск автомобіля, на 100 відсотків складається з вторсировини і придатного до переробки. Концепт BMW i Vision Circular дебютує на автошоу IAA Mobility в Мюнхені і продемонструє, якими будуть люксові міські електромобілі року так в 2040-м. Судячи з тизер, мова йде про невеликий хетчбек формату Volkswagen ID.3.