Мендель оцінила роботу нового прессекретаря Зеленського

Колишній прессекретар президента України Юлія Мендель оцінила свого наступника Сергія Никифорова. Вона вважає, що йому зараз набагато простіше працювати в Офісі президента, ніж їй.

Про це Юлія Мендель заявила в інтерв'ю.

"Зараз система налагоджена. Сергію легше, хоч він цього й не розуміє. Йде якісна, гарна робота пресслужби президента з різними медіа. У цих умовах атаки мінімізувати значно легше. До того ж, у нього функції спрощені. Я думаю, що він не несе відповідальність за міжнародні медіа, за сайт, наприклад. Зараз ці обов'язки розподілені інакше", - підкреслила Мендель.

Також колишній прессекретар ОП зазначила, що до Никифорова менше уваги й ЗМІ. Тепер на Банковій розуміють, як працювати зі ЗМІ та комунікації налагоджені, тому виникає менше конфліктів.

"Зараз Сергію простіше і завдяки змінам в команді президента (в плані комунікації). Мені просто забороняли відповідати на запити ЗМІ, давати коментарі, відповідати журналістам на телефонні дзвінки. Никифоров працює з керівником, який чітко розуміє, що ці комунікації повинні бути налагоджені", - говорить Юлія Мендель.

Також Мендель підкреслила професіоналізм Никифорова і заявила, що під час роботи телеведучим він став "фахівцем, який вміє працювати з інформацією".