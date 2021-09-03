Викривлення перегородки носа: в якому випадку дійсно не обійтися без операції

Багато людей, у яких викривлена носова перегородка, впевнені, що тільки операція зможе вирішити цю проблему. ЛОР зазначила, що окрема категорія, яка часто звертається з викривленням перегородки-ті, хто займається спортом, аматорським або професійним, повідомляє Clutch.

Чи так це насправді? На це питання на своїй сторінці в соціальній мережі відповіла отоларинголог Марина Внукова.

"викривлення перегородки в тій чи іншій мірі присутній практично у кожного. Інша справа, як це впливає на носове дихання в цілому-порушує або не порушує. При нормальному носовому диханні, відсутності хронічних захворювань носа і навколоносового апарату, зрозуміло, мова про операцію і не буде заходити. Викривлення перегородки носа, яке порушує функцію дихання, зазвичай з'являється після травми носа, або людина вже народжується з таким", - повідомила лікар.

Іноді пацієнти можуть не пам'ятати самого факту травми, так як в дитинстві досить невеликого удару носа при грі в м'яч або будь-яких інших рухливих іграх. Якщо доктор в ході обстеження пацієнта розуміє, що причиною вираженого порушення функції носового дихання і формування хронічних процесів є саме викривлення, то доводиться пояснювати важливість оперативного лікування. У таких випадках консервативне лікування покращує якість життя і самопочуття лише на короткий час.

В даний час крім класичної травматичної операції за допомогою грубих інструментів існують щадні сучасні методи оперативного впливу під ендоскопічним візуальним контролем, при яких неприємні відчуття зводяться до мінімуму.