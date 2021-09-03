Викривлення перегородки носа: в якому випадку дійсно не обійтися без операції
Багато людей, у яких викривлена носова перегородка, впевнені, що тільки операція зможе вирішити цю проблему. ЛОР зазначила, що окрема категорія, яка часто звертається з викривленням перегородки-ті, хто займається спортом, аматорським або професійним, повідомляє Clutch.
Чи так це насправді? На це питання на своїй сторінці в соціальній мережі відповіла отоларинголог Марина Внукова.
"викривлення перегородки в тій чи іншій мірі присутній практично у кожного. Інша справа, як це впливає на носове дихання в цілому-порушує або не порушує. При нормальному носовому диханні, відсутності хронічних захворювань носа і навколоносового апарату, зрозуміло, мова про операцію і не буде заходити. Викривлення перегородки носа, яке порушує функцію дихання, зазвичай з'являється після травми носа, або людина вже народжується з таким", - повідомила лікар.
Іноді пацієнти можуть не пам'ятати самого факту травми, так як в дитинстві досить невеликого удару носа при грі в м'яч або будь-яких інших рухливих іграх. Якщо доктор в ході обстеження пацієнта розуміє, що причиною вираженого порушення функції носового дихання і формування хронічних процесів є саме викривлення, то доводиться пояснювати важливість оперативного лікування. У таких випадках консервативне лікування покращує якість життя і самопочуття лише на короткий час.
В даний час крім класичної травматичної операції за допомогою грубих інструментів існують щадні сучасні методи оперативного впливу під ендоскопічним візуальним контролем, при яких неприємні відчуття зводяться до мінімуму.
Обов'язково обговоріть зі своїм лікуючим лікарем варіанти оперативного лікування, і де їх можна провести, якщо така розмова у вас сталася", - додала Марина Внукова.