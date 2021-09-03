Міжбанк: долар продовжив зниження
Котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку сьогодні продовжили зниження, оскільки число бажаючих купити валюту суттєво знизилося.
Бачачи, що долар опустився нижче 27 гривень, імпортери вирішили взяти паузу і поспостерігати, до якого рівня зможуть знизити цінник на долар. А продавці, навпаки, бачачи, що долар дешевшає, активізували свої дії. Ще одна причина - в понеділок Америка святкує День Праці, банки і біржі будуть закриті, тому тим, кому терміново потрібна гривня, треба поквапитися. Долар почав падати так швидко, що Нацбанк знову був змушений втрутитися і вийшов з інтервенцією на покупку. Але регулятор недовго був на ринку: взявши 5 млн доларів за 26,93 гривень, він пішов, а цінник на покупку до кінця обідньої перерви опустився нижче 26,90 гривень.
Продовжилося зниження цін і на готівковому валютному ринку. Вранці київські оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 26,98-27,00 гривень, а до обіду готові були віддавати по 26,95-26,96 гривень; ті ж, хто зазнавали труднощів з гривнею, погоджувалися віддавати обсяги навіть по 26,94 гривень. Схоже, вчорашній різкий розворот тренда вниз багатьох застав зненацька. Знову ж: зниження цін на валюту тут же «підкосило» попит на неї.
Євро на FOREX сьогодні торгується в неширокому діапазоні 1,1865-1,1884 долара. Ринок чекає публікації даних по зайнятості в США і рівню безробіття за серпень, які вийдуть о 15:30 за київським часом. Готівковий євро в першій половині дня продавали по 31,90-31,95 гривень в залежності від попиту в тому чи іншому оптовому обміннику. Сьогодні ціна євровалюти змінюється слабо.
Російський рубль знову намагається дорожчати до американського долара: до обіду він досяг позначки 72,74 рубля за долар - нового місячного максимуму. Готівковий рубль в столиці подешевшав слідом за іншими валютами: сьогодні його продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.