Стефанчук заявив, що є формальні обставини для розпуску ВР
Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що формальні обставини для розпуску парламенту існують, повідомляє Новое время.
"Формальні обставини (розпустити парламент - ред.) існували й існують. Але питання в тому, воно буде здійснено, чи ні; воно вигідно чи ні. Президент чітко дав зрозуміти, що поки парламент, уряд, Офіс президента виконують програму президента, ми будемо існувати як єдина команда. Якщо ні... для нього пріоритет - ідея, час якої настав", - зазначив Стефанчук.