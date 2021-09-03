У Харкові 11 вересня стартує процес виборів мера

Харківська міська виборча комісія ухвалила постанову про початок процесу позачергових виборів Харківського міського голови з 11 вересня, повідомляє Укрінформ.

Відповідний документ опублікувала Харківська міська рада.

"Оголосити з 11 вересня 2021 року початок виборчого процесу позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області, призначених на 31 жовтня 2021 року" , - йдеться у документі.

Нагадаємо, 30 серпня секретар Харківської міськради Ігор Терехов підписав розпорядження про організаційні заходи з підготовки та проведення позачергових виборів Харківського міського голови, які відбудуться, за рішенням Верховної Ради, 31 жовтня. Результати виборів мають бути встановлені до 12 листопада включно.

30 серпня у Харкові за результатом перемовин на зустрічі представників партій "Національний корпус", "Правий сектор", "Європейська Солідарність", "Демократична Сокира", "Блок Світличної "Разом!", "Акцент", "Голос" єдиним кандидатом на позачергових виборах мера Харкова від проукраїнських сил в результаті таємного голосування обрано 25-річного лідера Харківської обласної організації партії "Національний корпус" Костянтина Немічева.

Інших учасників виборчих перегонів поки не оголошено.

У жовтні 2020 року на місцевих виборах Геннадій Кернес був втретє обраний мером Харкова. У ніч з 16 на 17 грудня 2020 року Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом.