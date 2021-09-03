У Росії зупинився завод Volkswagen

Глобальний дефіцит електронних компонентів, з яким зіткнулися практично всі найбільші автовиробники, став причиною зупинки випуску автомобілів Volkswagen і Skoda в Калузькій області, повідомляє Autoconsulting.

Режим простою був введений 2 вересня, і триватиме до 4 вересня. Машини також не сходитимуть з конвеєра калузького підприємства в період з 9 по 10 вересня, з 16 по 17 вересня і з 20 по 24 вересня.

У компанії уточнили, що виробничий графік заводу в подальшому може бути скоректований «в залежності від розвитку подій».