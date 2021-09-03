МОЗ починає розіграш призів серед шкіл

Міністерство охорони здоров’я України розпочало розіграш призів серед шкіл, в яких вчителі та персонал вакциновані проти коронавірусу, повідомляє Деловая столица.

Зокрема зазначається, що школи, в яких щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі "Вакциновані й відкриті". Зареєструвалися вже 1097 шкіл.

За результатами розіграшу, який відбудеться 3 жовтня, переможці зможуть отримати: