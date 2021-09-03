МОЗ починає розіграш призів серед шкіл
Міністерство охорони здоров’я України розпочало розіграш призів серед шкіл, в яких вчителі та персонал вакциновані проти коронавірусу, повідомляє Деловая столица.
Зокрема зазначається, що школи, в яких щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі "Вакциновані й відкриті". Зареєструвалися вже 1097 шкіл.
За результатами розіграшу, який відбудеться 3 жовтня, переможці зможуть отримати:
- три суперпризи: набори з десяти комп’ютерів, десять гарнітур і десять роутерів для кожної школи-переможниці;
- 15 мініпризів: набори з десяти гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.