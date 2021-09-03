Українці зможуть отримати по дві пенсії: кому та коли видадуть гроші

У найближчі два роки в Україні буде запущена накопичувальна пенсійна система, яка дасть можливість українським пенсіонерам отримувати дві пенсії: солідарну та накопичувальну, повідомляє УНИАН.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час участі в "Українському фінансовому форумі".

За словами Марченка, новий рівень пенсійної реформи планується запустити у 2023-2024 роках, після чого українці зможуть отримувати дві пенсії – солідарну і накопичувальну.

"Ми на порозі пенсійної реформи. Ми приєдналися до цього процесу і шукаємо способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках" , – повідомив Марченко.

"Йдеться про накопичувальний рівень, а державний бюджет буде ключовим механізмом перерозподілу" , – підкреслив Марченко.

За словами Марченка, накопичувальна пенсія дасть поштовх для розвитку фондового ринку.

"Потрібно накопичувати та створювати блага для себе" , - зазначив міністр.

Хто буде першим:

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд прийняв рішення про те, що першими на соцпакети з накопичувальною пенсією зможуть претендувати такі групи населення:

соціальні працівники;

освітяни;

воєнний.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати