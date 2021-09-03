4 вересня обмежать рух в Києві: адреси

У суботу, 4 вересня, ввечері в Києві перекриють ряд вулиць через спортивні масові заходи, повідомляє УНИАН.

Про це пише Нацполіція у своєму Telegram-каналі.

"До уваги водіїв! У зв'язку з проведенням масового спортивного заходу 4 вересня з 18:00 до 23:00 в місті Києві обмежать рух на вулицях: Петра Сагайдачного; Набережно-Хрещатицькій; на Гаванському мосту (тільки в напрямку вулиці Набережно-Рибальській); Володимирському узвозі (тільки в напрямку вулиці Петра Сагайдачного); Набережному шосе (обмежать рух тільки в напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицькій); Набережно-Рибальській (обмежать лише у напрямку Північного мосту до вулиці Електриків); Контрактовій площі в межах вулиць Григорія Сковороди, Покровської, Братській; ділянках прилеглих вулиць.

Заїзд на міст Метро залишать з Дніпровського спуску; з'їзд з моста Метро буде функціонувати тільки на естакаду; рух від моста Патона буде можливо на з'їзд до Дніпровського проїзду", - сказано в повідомленні поліції .

Перекритий центр Києва:

У зв'язку зі святкуванням 30-річчя Незалежності України, починаючи з 20 серпня центр Києва неодноразово перекривали як для репетицій параду, так і для самого святкування.