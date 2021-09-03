Осадча і Горбунов повернулися до роботи: стильний вихід пари

Катя Осадча 19 серпня народила третього сина, проте засиджуватися в декреті не стала. Всього через 5 днів після пологів вона зробила перший світський вихід, а через три тижні вже повернулася до роботи. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони відпрацювали на презентації нового сезону шоу "Танці з зірками", повідомляє РБК-Украина.

Ефектними фото в стильних нарядах Катя і Юра поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Багатодітна мама з'явилася на публіці в ефектному образі - ведуча вибрала чорне міні-плаття, поверх якого одягла прозоре плаття-сітку, прикрашене блискітками і облямоване пір'ям по подолу. Катя доповнила аутфіт оригінальним капелюшком з пір'ям, що нагадує шолом, а також сріблястими босоніжками на підборах.

фото: instagram.com/kosadcha

Горбунов же поділився спільним фото з дружиною, на якому вони обидва заливисто сміються, позуючи в обнімку біля фотозони.

фото: instagram.com/kosadcha

Автор: Марина Настевич