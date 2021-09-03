Банер із зображенням Мураєва зняли з Будинку профспілок

Банер із зображенням проросійського політика Євгенія Мураєва зняли з Будинку профспілок, повідомляє УНИАН.

Після розголосу у соціальних мережах та ЗМІ, банер із зображенням проросійського політика на Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли.

Наразі невідомо, хто зробив демонтаж рекламної площі.

Сьогодні зранку на Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві помістили велетенський банер із зображенням проросійського політика та ексдепутата Верховної Ради Євгенія Мураєва.

Також на банері міститься реклама його телеканалу і напис "Тут наша земля!" на тлі карти України.

В Національному музеї Революції Гідності сподівалися, що банер із зображенням проросійського політика на Майдані провисить недовго.

В КП "Київреклама" сказали, що банер на Будинку профспілок висить законно і в цьому випадку можна звернутися до Держпродспоживслужби. Вони моніторять такі випадки та мають законні важелі впливу.