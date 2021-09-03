У міграційній службі пояснили, коли заборонено використання е-паспортів

У міграційній службі пояснили, коли заборонено використання е-паспортів

Цифрові копії біометричних паспортів у застосунку "Дія" мають наразі однакову юридичну силу з пластиковою ID-карткою та паперовим закордонним паспортом. Однак є винятки, коли необхідно пред'явити фізичні аналоги паспортів, повідомляє РБК-Украина.

Обмеження на використання електронних паспортів в "Дії" є при:

  • перетину державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;
  • в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї;
  • в’їзду, перебуванні, проживанні або пересуванні у межах прикордонної смуги, вихід у територіальне море та внутрішні води України.

Водночас, цифровий паспорт у "Дії" можна пред'являти на території України в багатьох випадках, коли потрібно посвідчити особу чи підтвердити громадянство:

  • подорожі залізницею або літаком у межах України;
  • медичне обслуговування;
  • здійснення банківських операцій;
  • отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних, поштових послуг;
  • підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів
  • придбання окремих товарів у магазині, коли покупцеві треба підтвердити свій вік.

Крім того, вимога надати фізичний аналог паспорта-картки можлива у разі, якщо виявлено розбіжності між інформацією про особу, зчитаною зі смартфона, та відомостями, внесеними до ЄДДР, а також для обміну ID-картки.

Автор: Инна Собора

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