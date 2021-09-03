Нардеп Трухін відмовився відповідати журналістам на питання про ДТП

"Слуга народу" Олександр Трухін знаходиться в Дніпрі і був помічений біля Дніпропетровської обласної адміністрації.

Про це повідомив СтопКор.

На питання журналіста про скандальне ДТП Трухін відмовився відповідати.

"Ми хотіли розпитати про його самопочуття і обставини аварії, але Трухін не мав бажання спілкуватися" , - написав журналіст у Telegram.

Нагадаємо, 23 серпня відбулося ДТП за участю нардепа від СН Олександра Трухіна на Бориспільській трасі під Києвом.

Як повідомлялося, Трухін був за кермом Audi і на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу, протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, проте офіційного підтвердження немає. В результаті аварії постраждали шестеро людей.