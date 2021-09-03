Зеленський про відносини з РФ: Буде позитивний результат
Президент України висловився про майбутнє відносин з північним сусідом - "з роками щось зміниться", повідомляє Кореспондент.
Президент Володимир Зеленський вважає, що з роками у відносинах України і Росії буде позитивний результат. Про це він сказав під час виступу в Стенфордському університеті в США.
"У нас є спільна історія, є спільні перемоги і дуже багато великих людей. Але так вийшло, що політика Російської Федерації інша. Інша. Направлена на те, щоб усе-таки щось забрати, а не дати", - сказав президент.
При цьому він вважає, що
"з роками щось зміниться", тому що
"ми все одно сусіди, і буде позитивний результат".