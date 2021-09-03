Зеленський про відносини з РФ: Буде позитивний результат

Президент України висловився про майбутнє відносин з північним сусідом - "з роками щось зміниться", повідомляє Кореспондент.

Президент Володимир Зеленський вважає, що з роками у відносинах України і Росії буде позитивний результат. Про це він сказав під час виступу в Стенфордському університеті в США.

"У нас є спільна історія, є спільні перемоги і дуже багато великих людей. Але так вийшло, що політика Російської Федерації інша. Інша. Направлена на те, щоб усе-таки щось забрати, а не дати" , - сказав президент.