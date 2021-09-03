В ЄС повідомили про побічні ефекти двох COVID-вакцин
Європейський регулятор в області лікарських засобів заявив, що розглядає випадки мультисистемного запального синдрому. Його зафіксували після щеплення вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, повідомляє РБК-Украина.
Крім того, комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) також вивчає випадки рідкісних тромбозів після використання препарату Johnson & Johnson's. Регулятор повідомив, що даний випадок відрізняється від рідкісного побічного ефекту, виявленого раніше.
Раніше європейський регулятор почав експертизу вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi.
Автор: Инна Собора