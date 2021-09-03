У Києві біля метро дикий лось налякав перехожих

У Києві біля станції метро "Житомирська" перехожі заклякли від подиву, коли недалеко від них пройшов лось, повідомляє РБК-Украина.

Так, чоловік помітив лося, який дуже його налякав. Автор відео смішно коментував кожен рух тварини. Чоловік так перелякався, що почав робити помилки в мові.

"Район станції метро "Житомирська" настільки очистився. Автор відео гуляв неподалік" , — йдеться у дописі під відео.

Зокрема, поряд розташована жвава траса, перехожі переживають, аби тварина не вискочила на дорогу.

Автор: Тетяна Самарук