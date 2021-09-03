У Києві біля метро дикий лось налякав перехожих
У Києві біля станції метро "Житомирська" перехожі заклякли від подиву, коли недалеко від них пройшов лось, повідомляє РБК-Украина.
Так, чоловік помітив лося, який дуже його налякав. Автор відео смішно коментував кожен рух тварини. Чоловік так перелякався, що почав робити помилки в мові.
"Район станції метро "Житомирська" настільки очистився. Автор відео гуляв неподалік", — йдеться у дописі під відео.
Зокрема, поряд розташована жвава траса, перехожі переживають, аби тварина не вискочила на дорогу.
Автор: Тетяна Самарук