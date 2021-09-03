У США після евакуації з Афганістану померла 9-місячна дівчинка

У Філадельфії після евакуації з Афганістану померла 9-місячна дитина, повідомляє УНИАН.

За словами прес-секретаря Міноборони Кріса Мітчелла, малятко знаходилося в літаку С-17. З Афганістану він прилетів на базу в Німеччині, звідки відправився до Філадельфії.

Під час польоту дитина перестала реагувати. Після приземлення її відправили в дитячу лікарню міста, де незабаром констатували смерть.

Представники митниці та прикордонної служби США запевнили, що дівчинці терміново надавали медичну допомогу.