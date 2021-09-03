Левочкіна і ще 9 депутатів ОТЗЖ не випустили з літака в Полтаві

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Льовочкін та ще з десяток людей намагалися приземлитися на літаку української авіакомпанії "Windrose" в аеропорту Полтави, що перебуває на реконструкції, але їм не дозволили покинути борт, повідомляє УНИАН.

Про це розповів голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов.

"30 серпня до нас надійшов запит, щоб ми прийняли борт, на якому буде 15 пасажирів. Враховуючи, що зараз аеропорт знаходиться у стані реконструкції, у нас немає ліцензії та спецдозволу на прийом бортів із пасажирами, ми відмовили і повідомили, що зможемо прийняти пустий літак, без пасажирів. "Роза вітрів" погодилася, що ми приймемо борт без пасажирів. Коли літак приземлився, дійшла інформація від СБУ, на борту є люди, зокрема нардепи. Ми ухвалили рішення, щоб борт таки сів на полосу, але далі його не пустили, бо не маємо відповідного права. Перш за все мова йде про безпеку людей. Працівниками аеропорту було проведено перемовини з людьми, які перебували на борту літака: їм було все роз’яснено, на що вони відповіли, що "Роза вітрів" начебто запевнила їх у можливості висадки. Було ухвалено рішення що висадки в полтавському аеропорту не буде" , - розповів Синєгубов.

Літак летів із Києва і приземлився в аеропорту "Полтава" об 11:30. Він здійснив посадку на злітній смузі.

За інформацією Полтавської ОДА, пасажири планували відвідати єврейський центр хасидизму в Гадячі. Серед них нібито було 9 народних депутатів, але особи людей не встановлювались.

Синєгубов повідомив, що про цей випадок було поінформовано профільне міністерство, Офіс президента і правоохоронні органи.

За даними джерел "Української правди" у Полтавській ОДА, пасажирів із літака не випустили, борт стояв кілька годин і полетів до Харкова.

фото pravda.com.ua

Серед пасажирів рейсу 1101 нібито були: нардеп ОПЗЖ Сергій Льовочкін і його дружина Зінаїда Кубар, помічник Льовочкіна Олександр Мутель, депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник, екс-нардепи Сергій Буряк, Ігор Калєтнік та Олександр Волков.

Також серед пасажирів: помічниця екснардепа Віталія Хомутинніка Олена Сажко, Володимир і Наталія Вітько, Алла Ахметова та Мая Радченко.

Співрозмовник в ОПЗЖ на запитання, чи коректна інформація про склад пасажирів літака, що хотів сісти в Полтаві, відповів: "Маячня" ("Ерунда" в оригіналі – ред.).

Водночас, джерело УП в авіакомпанії підтвердило, що такі пасажири були на борту. За словами співрозмовника, люди знали, що їх можуть не випустити в Полтаві, але все одно наполягли на маршруті Київ – Полтава.

В аеропорту "Полтава" відбувається реконструкція, там не приймають рейсові літаки.