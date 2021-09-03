Польща побудує ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Польща найближчим часом розпочне будівництво автомобільного пункту пропуску Нижанковичі-Мальховичі. З українського боку до нього тільки мають прокласти дорогу, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє в Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Повідомляється, що сьогодні на польській стороні заклали будівництво нового пункту пропуску та всієї необхідної інфраструктури. Проект реалізує Підкарпатське воєводство.

Цей пункт пропуску буде розрахований для автомобілів і автобусів вагою до 3,5 тонн. Очікується, що побудують його за чотири роки.