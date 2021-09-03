Українка Зоя Овсій завоювала "золото" в метанні булави

Українська спортсменка Зоя Овсій завоювала золоту медаль Паралімпіади в Токіо в метанні булави (клас F51), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба Паралімпійських ігор в Twitter, українка Овсій встановила паралімпійський рекорд з результатом 25,12 метра.

"Срібло" взяла американка Кессі Мітчелл, а бронзу - Олена Горлова з Росії.

Всього в десятий день Паралімпіади-2020 Україна завоювала 10 медалей: 4 золотих, 5 срібних і одну бронзову.