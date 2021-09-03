В "Нафтогазі" розповіли про побоювання при підготовці до опалювального сезону

Запасів газу у підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які "Нафтогаз України" планує накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах, повідомляє УНИАН.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії "Нафтогаз України".

Зазначається, що станом на 1 вересня у вітчизняних підземних сховищах (ПСГ) накопичено понад 18 млрд куб.м газу — це майже 60% від загальної ємності підземних сховищ України, що відповідає середньому рівню наповненості газосховищ Європи.

При цьому до початку опалювального періоду держкомпанія планує додатково закачати в сховища ще 1 млрд кубометрів газу.

"До початку опалювального сезону "Нафтогаз" планує накопичити понад 19 млрд куб.м газу в українських ПСГ. Такого обсягу буде достатньо для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах" , - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що зараз в українських сховищах в режимі "митний склад" зберігається 3,3 млрд кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.