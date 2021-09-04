Subaru показала версію Forester Wilderness

Японська компанія Subaru представила на американському ринку оновлену версію своєї моделі Forester, а також продемонструвала нову версію Wilderness для любителів бездоріжжя, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Оновлений "Лісник" показали у Японії на початку літа. Автомобіль отримав нову світлотехніку, фірмовий комплекс систем безпеки EyeSight із розширеним функціоналом, а також низку інших доробок. Окрім цього у США дебютувала абсолютно нова версія моделі – Forester Wilderness.

У США дебютувала абсолютно нова версія моделі – Forester Wilderness. Джерело: Subaru

Нагадаємо, що раніше аналогічну "позашляхову" модифікацію отримав універсал Subaru Outback Wilderness. Родинний Forester продовжує розвиток теми освоєння дикої природи. Зовні новинка відрізняється іншими бамперами з "протитуманками", розширювачами колісних арок та чорною антибліковою аплікацією на капоті. Для моделі підготували спеціальну водовідштовхувальну оббивку сидінь, педалі з перфорацією і золотисті елементи декору.

Для моделі підготували спеціальну водовідштовхувальну оббивку сидінь, педалі з перфорацією і золотисті елементи декору. Джерело: Subaru

Основний акцент при створенні версії Wilderness приділили підвісці, посиливши шляхом установки нових пружин та амортизаторів. Окрім того, автомобіль піднявся над дорогою на 234 мм, що на 14 мм більше, ніж у звичайного "Лісника". Впевнено почуватися на бездоріжжі допоможуть посилений захист моторного відсіку і трансмісії, а також спеціальні шини Yokohama Geolandar розмірністю 225/60 на 17-дюймових матово-чорних дисках.

Під капотом Subaru Forester Wilderness розташовується атмосферний 2,5-літровий мотор потужністю 185 сил. Він працює в парі з модернізованим клиноремінним варіатором із розширеним діапазоном передавальних чисел і більш ефективною системою охолодження. Також на автомобілі встановили нову головну передачу з передавальним відношенням 4,11:1 замість 3,7:1. Оновили "прошивку" блоку управління електронної системи X-Mode.

Під капотом Subaru Forester Wilderness розташовується атмосферний 2,5-літровий мотор потужністю 185 сил. Джерело: Subaru

Внаслідок модернізації ходової вдалося збільшити допустиму масу причепа майже вдвічі – до 1360 кг. Окрім того, нові широкі багажні рейлінги на даху дозволяють перевозити вантаж масою до 100 кг (+20 кг), а на стоянці вони зможуть витримувати навантаження до 363 кг (+45 кг).

Версія Wilderness обійдеться у США щонайменше у $32 820. Джерело: Subaru

Оновлене сімейство Subaru Forester з'явиться на американському ринку в жовтні. Ціни стартують з позначки $25 195, а версія Wilderness обійдеться щонайменше у $32 820.