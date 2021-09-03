Потепління в Арктиці виявилося причиною суворих зим у Північній півкулі

Зміна клімату Арктики сприяє більш частих порушень полярних вихорів, сприятливим для екстремальної зимової погоди в Північній півкулі, подібної до тієї, що спостерігалася в 2020-2021 роках в США і Європі. До такого висновку прийшли вчені Массачусетського університету в Лоуеллі (США) і Єврейського університету в Єрусалимі (Ізраїль), повідомляє Лента.Ру.

Супутникові дані показують, що стратосферні полярні вихри протягом усього часу спостережень після 1979 року все частіше приймають витягнутий, а не більше типовий кругової вид. Учені продемонстрували зв'язок розтягування вихорів з суворою зимовою погодою в США. Згідно з результатами чисельного моделювання, зміни в Арктиці, включаючи прискорене потепління, танення морського льоду і збільшення кількості снігопадів в Сибіру, виявилися сприятливі для розтягування полярного вихору, за яким йде екстремальна зимова погода﻿ в Північній Америці на схід від Скелястих гір.

За останні три десятиліття Арктика зазнала найсильніших змін клімату з усіх регіонів на Землі, що включає в себе швидке підвищення температури, танення морського льоду, зменшення весняного снігового покриву і збільшення осіннього снігового покриву.

Більшість теорій про зв'язок між посиленням потепління в Арктиці і зимовою погодою в середніх широтах стверджують, що вона здійснюється або через хвилястий струменевий потік, або через раптові стратосферні потепління, які є найбільшим типом порушень полярного вихору. Однак нове дослідження надає переконливі докази того, що найсильніша зв'язок між погодою в Арктиці і середніми широтами, по крайній мірі в США, може здійснюватися через слабші «розтягнуті» розриви полярного вихору.

Екстремальні зимові погодні явища виникають, коли хвиля високого тиску між Північною Європою і Уралом і область низького тиску над Східною Азією піддаються посиленню. Причиною такого посилення можуть бути зміни в Арктиці протягом осіннього сезону, зокрема, танення морського льоду в Баренцевому і Карському морях і більш сильні снігопади в Сибіру. Надлишкова енергія євразійської хвилі відбивається від полярного вихору і поглинається аналогічної північноамериканської хвилею з високим тиском над Аляскою і північною частиною Тихого океану і низьким тиском над східною частиною Північної Америки, викликаючи швидке посилення і підвищуючи ймовірність екстремальній погоди.