Завищували тарифи: "тепловиків" Житомира змусили провести перерахунки

Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" протягом січня-квітня 2021 року необґрунтовано завищувало тарифи на послуги з централізованого опалення. Зазначається, що ЖТКЕ завищило тариф за 1 Гкал на 170 грн, повідомляє Журнал Житомира.

"На підставі колективних звернень мешканців міста Житомира протягом січня-травня 2021 року, було проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) в комунальному підприємстві, яке надає послуги з централізованого опалення споживачам міста Житомира. Зокрема, позаплановим заходом (перевіркою) державного нагляду встановлено, що за період з січня по квітень 2021 р. при нарахуванні плати за послугу з централізованого опалення споживачам міста Житомира завищено тариф за 1 Гкал на 170,13 грн", – інформує Держпродспоживслужба.

За результатами перевірки було зобов’язано комунальне підприємство повернути споживачам необґрунтовано нараховану плату шляхом здійснення перерахунків.

За інформацією Держпродспоживслужби, споживачам вже повернули зайво нараховану плату за комунальні послуги."

Даний перерахунок відображено у квитанціях – повідомленнях споживачів за липень 2021 року", – додали у відомстві.

В цілому протягом опалювального сезону 2020-2021 житомирянам проведено перерахунки за послугу з централізованого опалення на суму 40,23 млн грн.