Як поповнити раціон: ТОП-10 фруктів і овочів вересня для здоров'я

Гарбуз, баклажани, яблука, сливи й не тільки наповнять раціон вітамінами та клітковиною. Як є вересневі овочі й фрукти з максимальною користю – в матеріалі, повідомляє Сегодня.

Не забувайте про щоденну овочеву тарілку, на яку замість традиційних огірків і помідорів саме час додати запечений гарбуз або шмат болгарського перцю. А на перекушування замість печива брати яблука або сливи. Які сезонні фрукти і овочі найбільш актуальні та корисні на початку осені і як їх правильно вживати, розповіли наші експерти.

Які осінні фрукти найбільш корисні

На початку вересня прилавки ринків і магазинів ломляться не тільки від кавунів та динь: став з'являтися місцевий виноград, і все ще актуальні сливи й персики. Але якщо ви стежите за фігурою, то на виноград якраз налягати не варто: він дуже калорійний, багатий цукром: в 100 грамах ягід винограду міститься більше 70 кілокалорій.

Дієтолог, психолог і консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен рекомендує якщо і є виноград, то вранці або в обід, і не старатися. А в топі осінніх фруктів ті, які містять менше цукру:

яблука . Ці плоди – просто джерело вітамінів, а яблука кислих зелених сортів особливо підходять для схуднення і перекусів. Щоб шлунку легше було переварити яблука, їх можна очистити від шкірки. Яблука є відмінним джерелом клітковини, а якщо їх запекти – то ще й справжньою "скарбничкою" пектину;

. Ці плоди – просто джерело вітамінів, а яблука кислих зелених сортів особливо підходять для схуднення і перекусів. Щоб шлунку легше було переварити яблука, їх можна очистити від шкірки. Яблука є відмінним джерелом клітковини, а якщо їх запекти – то ще й справжньою "скарбничкою" пектину; персики та сливи – ці фрукти, багаті клітковиною і антиоксидантами з меншим глікемічним індексом, ніж виноград, але теж досить солодкі. Персики багато хто любить в сирому вигляді, а ось сливи, особливо кислих сортів, можна злегка запекти;

– ці фрукти, багаті клітковиною і антиоксидантами з меншим глікемічним індексом, ніж виноград, але теж досить солодкі. Персики багато хто любить в сирому вигляді, а ось сливи, особливо кислих сортів, можна злегка запекти; дині та кавуни як і раніше не поступаються: це відмінні десерти. Диня – монопродукт, її можна і потрібно їсти окремо від інших фруктів і ягід. Кавун, незважаючи на вміст цукру, містить багато води, а ще він багатий потужним антиоксидантом лікопіном, тому кавун відмінно підходить для поїдання в сирому вигляді.

А ще в цих баштанних багато фолієвої кислоти, Тому їжте їх всією сім'єю, разом з дітьми. У дині, багатою кремнієм, корисні також насіння. Кавунове насіння не варто їсти, також пам'ятаєте, що кавун – потужне сечогінний засіб.

А які ще фрукти найкорисніші для здоров'я і схуднення?

Самі низькокалорійні – цитрусові, Вони доступні нам практично цілий рік. Зовсім скоро почнеться сезон мандаринів і лимонів, не забувайте їх їсти: в 100 г мандарина близько 40 ккал, але при цьому вони дуже солодкі на смак. А прискорити травлення допоможуть апельсини і грейпфрути.

Також корисний для схуднення ківі: його волокна вгамовують голод, при цьому добре очищають кишечник від шлаків. У м'якоті ківі багато кератину, який знищує подовжний жир. А ось банан – дуже солодкий, він допоможе зняти втому, але тим, хто стежить за вагою, краще його не вживати. Їсти фрукти і ягоди корисніше два рази на добу в першій половині дня.

А яким овочам зараз віддати перевагу?

Їжте все овочі, які миєте собі дозволити, але не забувайте включити в меню, якщо ви цього ще не зробили:

Гарбуз. Це просто криниця корисних речовин, клітковини, пектину, каротину і інших елементів. Гарбуз їжте обов'язково, щоб зміцнити імунітет: багато її не люблять, але в запеченому вигляді гарбуз "заходить" краще; Баклажани . Їх люблять за низьку калорійність і ситність одночасно, в баклажанах безліч корисних вітамінів групи В, залізо, кальцій, магній та інші важливі елементи. А ще баклажани добре очищають судини від холестерину; Кабачки. Кабачки залишаються з нами ще як мінімум місяць, вони хороші тим, що не викликають газоутворення, поліпшать травлення, стан шкіри і колір обличчя; Болгарський солодкий перець. Для сезону застуд – це один з важливих овочів, оскільки він багатий вітаміном С і бета-каротином; Капуста – кольорова і броколі. Саме час додавати їх в супи, тушкувати з м'ясними стравами, просто варити і трохи обсмажити на оливковій олії. Ці овочі містять потужний антиоксидант – сульфорафан.

Чи не скидайте з рахунків і нашу рідну білокачанну капусту, однак пам'ятайте, що вона важка для перетравлення, особливо в великих кількостях.